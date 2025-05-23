Konya'da Tarihi Namazgah'ta Yağmur Duası Yapıldı

Konya'da Namazgah'ta eller yağmur için semaya kalktı

KONYA - Konya'da bulunan tarihi Namazgah'ta yağmur duası yapıldı.

Musalla Mezarlığı içinde bulunan tarihi Namazgah'ta Cuma namazı öncesi Konya İl Müftüsü Ali Öge tarafından kent genelinde azalan su miktarı ve kuraklık nedeniyle yağmur duası yapıldı. Cuma namazında birlikte saf tutan yüzlerce Konyalı da ellerini semaya açarak yapılan duaya "amin" dedi. Duanın ardından cemaat Namazgah'ta Cuma namazını kıldı.

Yağmur duasına; Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Konya İl Müftüsü Ali Öge ve çok sayıda vatandaş katıldı.