Konya'da Tır Yangını: Yol Kapatıldı

Konya'da tırda çıkan yangın hasara neden oldu.

Mehmet D. yönetimindeki tır, Ankara-Konya kara yolunun 70. kilometresinde, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yükselen dumanı fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine durdurdu.

İhbar üzerine Kulu ilçesinden bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını dorseye sıçramadan söndürdü.

Yangında, kullanılamaz hale gelen tır nedeniyle kapanan yol bir süre sonra trafiğe açıldı.