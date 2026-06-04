Konya'da Tiyatro Festivali Devam Ediyor - Son Dakika
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Konya'da Tiyatro Festivali Devam Ediyor

04.06.2026 21:30
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18. Bin Nefes Bir Ses Tiyatro Festivali, çeşitli oyunlarla Konya'da etkinliklerine devam ediyor.

Konya'da, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen "18. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali" üçüncü gününde etkinliklerle devam etti.

Festival kapsamında Ankara Devlet Tiyatrosu'nun "Bu da geçer ya hu" oyunu Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde, Antalya Devlet Tiyatrosu'nun "Buzlar Çözülmeden" oyunu Selçuklu Kongre Merkezi'nde izleyiciyle buluşturuldu.

Festival kapsamında Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda Sivas Devlet Tiyatrosu'nun "Pofu" oyunu ile Karaman Göktepe'de Antalya Devlet Tiyatrosu'nun "Kırmızı Cüce" oyunları ikişer seans olarak sahnelendi.

Festivalde yarın da saat 20.00'de Erzurum Devlet Tiyatroları tarafından Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde "Helezon", İstanbul Devlet Tiyatroları tarafından Selçuklu Kongre Merkezi'nde "İnsandan Kaçan" oyunları sahnelenecek. İstanbul Devlet Tiyatroları tarafından Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda "Oh Ne Ala Memleket" saat 11.00 ve 14.00'te iki seans olarak sahnelenecek.

Dört yabancı ekip ve 11 yerli grubun katılımıyla gerçekleştirilecek festivalde 23 seçkin oyun, 37 temsille Konyalı sanatseverlerle buluşacak.

Festival, 10 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da Tiyatro Festivali Devam Ediyor - Son Dakika

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