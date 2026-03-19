Konya\'da Trafik Kazası: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

KONYA'da kontrolden çıkıp karşı şeride geçen otomobilin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü Sami Kutlu ve oğlu Yusuf Kutlu yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Konya-Afyonkarahisar kara yolu Bağrıkurt mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; 42 DLT 94 plakalı otomobil, sürücüsü Sergen Dikmen'in (36) kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek, Sami Kutlu'nun kullandığı 42 AJS 081 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Sürücülerden Sami Kutlu ve oğlu Yusuf Kutlu, olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü Sergen Dikmen ve yanındaki 3 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla 4 yaralı, Konya'daki hastanelere sevk edildi. Baba ve oğlunun cansız bedenleri, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazaya ilişkin incelemeler sürüyor.