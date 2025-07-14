Konya'da Uyuşturucu Operasyonları: 68 Tutuklama

Konya İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 169 şüpheliden 68'i cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, son iki haftada il genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 82 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, "Uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlarından 139 şüpheli ile aynı suçtan hakkında arama kararı bulunan 30 kişi yakalandı.

Şüphelilerden 68'i sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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