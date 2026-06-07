Konya'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Konya'da Uyuşturucu Operasyonu

07.06.2026 13:27
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Polis, O.K.'yi gözaltına alarak 6 kilo uyuşturucu ham maddesi ele geçirdi.

KONYA'da polisin düzenlediği operasyonda kente uyuşturucu getiren O.K., gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise uyuşturucu yapımında kullanılan 6 kilo ham madde ele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, sevkiyatı gerçekleştiren kişinin O.K. olduğunu belirledi. Ardından O.K.'nin kullandığı otomobil takibe alındı. Otomobil, Ankara kara yolunda düzenlenen operasyonla durduruldu. O.K. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada uyuşturucu yapımında kullanılan 6 kilo ham madde ele geçirildi. Ham madde ile 900 kilo sentetik uyuşturucu yapılabileceği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K., 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber: Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, DHA

Kaynak: DHA

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