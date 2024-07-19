Konya'da Yasaklı Bitki Yetiştiren Kişi Tutuklandı

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Konya'nın Kulu ilçesindeki bir mısır tarlasında ekimi yasak olan Hint keneviri türü yetiştiren ve uyuşturucu madde bulunduran 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri ilçeye balı Kozanlı Mahallesi'nde mısır tarlası içinde uyuşturucu yapımında kullanılan kenevir ekimi yapıldığı ihbarı üzerine bölgede inceleme başlattı.

Dron yardımıyla H.E.'ye ait mısır ekili tarlada yapılan geniş çaplı aramada 5 bin 200 gram kubar esrar, 72 kök Hint keneviri bitkisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeğiyle birlikte bazı tarihi objeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.E. yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.