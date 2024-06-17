Konya'da yaşlı adam asmadan düşerek hayatını kaybetti

Konya'nın Kulu ilçesinde yaprak toplamak için çıktığı asmadan düşen yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yaraşlı Mahallesi'nde evinin önündeki asmaya merdivenle çıkan 70 yaşındaki Şıho Yıldız, dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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