Konya'da yaşlı adam asmadan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Konya'da yaşlı adam asmadan düşerek hayatını kaybetti

Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Şıho Yıldız, yaprak toplamak için çıktığı asmadan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

17.06.2024 19:31
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Konya'nın Kulu ilçesinde yaprak toplamak için çıktığı asmadan düşen yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaraşlı Mahallesi'nde evinin önündeki asmaya merdivenle çıkan 70 yaşındaki Şıho Yıldız, dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

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