Konya'da yaz Kur'an kursları kapanış töreni yapıldı.

Konya Müftülüğünce Mevlana Meydanı'nda düzenlenen kapanış töreninde, öğrenciler Kur'an-ı Kerim okudu.

Konya Müftüsü Ali Öge, törende yaptığı konuşmada, 120 bini aşan öğrenci ile yaz kurslarını tamamladıklarını belirtti.

Kurslar da sadece Kur'an-ı Kerim öğretilmediğine dikkati çeken Öge, "Merhamet, adalet, dürüstlük, kardeşlik, paylaşma, dua, ibadet, vatan ve millet sevgisi, insanımıza hizmet etme şuuru hepsini vermeye çalıştık. Dininin, dilinin, ırzının, aklının, evinin, vicdanının, özünün şuurunda taşıyıcı olan bir gençlik yetiştirmeye çalıştık" dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ise yaz boyunca öğrencilerin hem Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendikleri, hem de dinin güzel ahlak ilkelerini, peygamberin örnek hayatını tanıma fırsatı bulduklarını söyledi.

Programa, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Törende öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösteriler sunuldu.