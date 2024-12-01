Konya\'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: 1 Yaralı

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ONYA'nın Ereğli ilçesinde yolcu otobüsünün, kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı, Kaza anı da mobese kamerasınca kaydedildi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Konya- Adana karayolu Türkmen Kavşağı'nda meydana geldi. Seyfettin Avşin (72), yönetimindeki 34 YK 0877 plakalı yolcu otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen Yusuf Öztekin'in (43) kullandığı 01 ANL 145 plakalı otomobil ile Hüseyin Çınar (63) idaresindeki 25 EZ 878 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kaza anı da mobese kamerasınca kaydedildi. Kazada Yusuf Öztekin'in yanında bulunan Veysel Yusuf Öztekin (31) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Veysel Yusuf Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA