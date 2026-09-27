Konya Emirgazi'de düğünde kurşun isabet eden 25 yaşındaki uzman çavuş öldü.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Emirgazi'de düğünde ateşlenen silahtan çıkan kurşun, izne geldiği öğrenilen 25 yaşındaki uzman çavuşa isabet etti. Ağır yaralanan uzman çavuş kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı; jandarma soruşturma başlattı.
Konya'da düğünde kurşun isabet eden uzman çavuş yaşamını yitirdi.
Konya'nın Emirgazi İlçesi, Demirci Mahallesi'nde yapılan düğünde ateşlenen silahtan çıkan kurşun, izne geldiği öğrenilen uzman çavuş Serkan Deveci'ye (25) isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan uzman çavuş Deveci'ye olay yerinde ilk müdahalesi sağlık ekiplerince yapıldı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Deveci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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