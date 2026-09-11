Konya Kulu'da depreme dayanıksız 5 katlı bina tahliye edilip mühürlendi
Konya'nın Kulu ilçesinde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 10 daireli 5 katlı bina tahliye edilerek mühürlendi. İncelemede ana taşıyıcı kolonlardan birinin 2025'teki 5.2 şiddetindeki depremde tahrip olduğu belirlenirken, 4 daire boşaltıldı, 6 gurbetçiye ait boş daire bulunuyor.
Konya'nın Kulu ilçesinde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 10 daireden oluşan 5 katlı bina, tahliye edildikten sonra mühürlendi.
Kulu Belediyesi ekiplerince, Alparslan Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki 5 katlı bir binada, şikayet üzerine inceleme başlatıldı.
Binanın ana taşıyıcı kolonlarından birinin 2025 yılında meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremde tahrip olduğu ve demirlerinin eğildiği belirlendi.
Binada 6 dairenin gurbetçi vatandaşlara ait olduğu ve boş olduğu öğrenilirken, içerisinde ikamet eden 4 daire boşaltılarak güvenlik için şeridi çekildi.
Kaynak: AA
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