Konya'nın Höşmerimi: Geleneksel Tatlı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.03.2026 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Höşmerim, Konya mutfağının özel tatlısı, özgün tarif ve pişirme yöntemiyle tanıtıldı.

Konya'nın geleneksel mutfağında önemli bir yere sahip höşmerim, özel günlerde ve misafir sofralarında sevilerek tüketilen yöresel tatlılar arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Selçuklu saray mutfağının zenginliğini bugüne taşıyan Konya'nın tatlılarından höşmerimin yapımı anlatıldı.

Kendine özgü pişirme yöntemiyle hazırlanan tatlıda su yerine süt ve kaymak kullanılması, höşmerime karakteristik lezzetini ve kıvamını kazandırıyor.

Konya höşmerimi, sade yapısıyla, peynir ve irmik kullanılarak yapılan Balıkesir ve Trakya gibi yörelerin höşmerimlerinden ayrışıyor.

Tatlının yapımını AA muhabirine anlatan şef Fatma Savca, özgün tarifin korunmasına önem verdiklerini söyledi.

Uzun süre karıştırılarak yapılmasının emek isteyen bir süreç olduğunu vurgulayan Savca, "Höşmerim Konya mutfağında nesilden nesile aktarılan tariflerden biridir. Yapımında kullanılan süt ve kaymağın taze olması lezzeti doğrudan etkiler. Tatlı pişerken renk ve kıvamın dikkatle takip edilmesi gerekir." dedi.

Konya höşmerim tatlısı için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

Malzemeler (6 kişilik)

440 gram buğday unu600 gram beyaz şeker1 kilo kaymak1,4 litre süt70 gram tereyağıYapılışı

Bir tavanın veya tencerenin içine süt ve şeker ilave edilerek kaynatılır.Başka bir tencerede ise kaymak, tereyağı gibi sarı renk alana kadar durmadan karıştırılarak kaynatılır.Kaynayan kaymağa tereyağı eklenir ve pembeleşinceye kadar sürekli karıştırılarak kaynatmaya devam edilir.Kıvama gelen kaymak ve tereyağı karışımına un eklenir, rengi kahverengiye dönene kadar kavrulur.Kavrulma tamamlandıktan sonra içine, önceden hazırlanan şekerli süt eklenir ve kıvam alana kadar pişirilir.Sütü tamamen çeken ve kıvamını alan höşmerim, servis için tabağa alınır ve istenen şekil verilerek servisi yapılır.İsteğe bağlı olarak ufalanmış Antep fıstığı içi, ceviz içi veya dondurma ile beraber servis edilebilir.

Kaynak: AA

Gastronomi, Güncel, Kültür, Konya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 11:31:19. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.