Konya Ovası'nda rekolte yüzde 30 arttı, buğdayda 2 milyon 400 bin ton bekleniyor - Son Dakika
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Konya Ovası'nda rekolte yüzde 30 arttı, buğdayda 2 milyon 400 bin ton bekleniyor

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Konya Ovası\'nda rekolte yüzde 30 arttı, buğdayda 2 milyon 400 bin ton bekleniyor
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Konya Ovası'nda yağışların mevsim normallerinin üstünde düşmesiyle tarımda rekolte artışı yaşandı. Konya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Burak Kırkgöz, geçen yıla göre yüzde 30 artışla buğdayda 2 milyon 400 bin ton, arpada 1 milyon 200 bin ton civarı rekolte beklediklerini söyledi.

KONYA Ovası'na bu yılki yağışların mevsim normallerinin üstünde düşmesi nedeniyle tarımda rekolte artışı yaşandı. Geçen yıla göre kentte yüzde 30'luk rekolte artışı olduğunu söyleyen Konya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Burak Kırkgöz, "Bu yıl buğday için yaklaşık 2 milyon 400 bin ton civarında ve arpa için de yaklaşık 1 milyon 200 bin ton civarında rekolte bekliyoruz" dedi.

'Türkiye'nin tahıl ambarı' olarak bilinen, 2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanına sahip olan ve zaman zaman kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalınan Konya Ovası'nda son dönemde yağan yağmur ve kar, çiftçinin yüzünü güldürdü. Geçen yıl buğdayda 1 milyon 800 bin ton, arpada 800 bin ton rekolteyi bulan Konya Ovası, bu yıl tamamlanmadan geçen yılın rekoltesini geçti.

Konya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Burak Kırkgöz, bu yıl hububat rekoltesinde yüzde 30'luk artış olduğunu belirterek, "Bu yıl bahar yağışlarının iyi olması özellikle buğdayda Konya Ovası'nda rekolteyi artırdı. Yaklaşık olarak geçen seneye oranla yüzde 30'luk rekolte artışı sağladık diyebiliriz" dedi.

600 BİN TON ARTIŞ VAR

Geçen yıla oranla bu sezonun rekoltesindeki artışın sevindirdiğini ifade eden Kırkgöz, şöyle dedi:

"Buğday konusunda geçtiğimiz yıl yağışlarımız maalesef yetersizdi. Rekoltemiz de oldukça düşüktü. Buğdayda 1 milyon 800 bin ton civarında geçtiğimiz yıl rekoltemiz olmuştu. Bu yıl buğday için yaklaşık 2 milyon 400 bin ton civarında bir rekolte beklentimiz var. Arpalarımızda da geçen yıl 800-850 bin ton civarında bir rekolte elde etmiştik. Bu yıl için de yaklaşık olarak 1 milyon 200 bin ton civarında arpa rekoltesi bekliyoruz."

'AYÇİÇEĞİ FİYATLARI SABİT KALDI, EKİM ALANI DÜŞTÜ'

Çiftçinin ayçiçeğini geçen yılla aynı fiyata sattığını söyleyen Kırkgöz, "Şu anda Konya bölgesinde ayçiçek hasatları devam ediyor. Ayçiçek hasatlarında da rekoltemiz yüksek, lakin ayçiçek fiyatları geçen yılki fiyatlardan seyrediyor. Bu tabii çiftçileri biraz olumsuz etkiliyor. Önümüzdeki yıl biraz ayçiçek ekim alanlarında daralma söz konusu olabilir. Bu yıl da geçen yıla oranla birtakım daralma vardı. Rekoltemiz yüksek ama geçen seneki rekolteyi ayçiçekte yakalama şansımız maalesef yok gibi gözüküyor. Fiyatların düşük gitmesi bu konudaki en büyük etkenlerden bir tanesi. Ayçiçekte özellikle ürün fiyatından kaynaklı daralma söz konusu oluyor. Yeşil ürünlerde Konya bölgesinde, su kısıtı olan bölgelerde ekim alanlarındaki daralmalar da söz konusu olabiliyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Ziraat Mühendisleri OdasıEkonomiGüncelKonyaSon Dakika

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