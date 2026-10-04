Konya Seydişehir'de kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı, 5 kişi yaralandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Seydişehir ilçesinde yağışlı havada kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı ve 5 kişi yaralandı. Araçta sıkışan iki yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı, yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Susuz Mahallesi yakınında meydana geldi. Hasan Uluışık yönetimindeki 34 NLE 79 plakalı otomobil, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada Hasan Uluışık, yanındaki Rafet Uluşık, Eda Uluışık, Suna Uluışık ve Ömer Faruk Uluışık yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Suna Uluışık ve Eda Uluışık, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı 5 kişi, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
Kaynak: DHA
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