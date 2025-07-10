Konya Tropikal Kelebek Bahçesi\'nde Yakın İnceleme

Konya'da 40 türde binlerce kelebeğe ev sahipliği yapan Tropikal Kelebek Bahçesi'nin sakinleri, özelliklerinin daha net ortaya çıkması açısından yaşadıkları ortamda makro objektifle yakından görüntülendi.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde birbirinden farklı renkli ve desenli kanatlarıyla görenleri etkileyen kelebeklerin dünyasına yakından bakış, görenlere farklı deneyimler sunuyor.

Gözle görülemeyen, makro objektifle görüntülenen kelebekler, pullu kanatları, gözleri, ağzı ve bacakları, sıra dışı yapısıyla dikkati çekiyor.

Tropikal Kelebek Bahçesi başbiyoloğu Turgut Tuş, AA muhabirine, ziyaretçilerin detaylı bilgi almaya meraklı oldukları kelebeklerle ilgili kulakları, gözleri, ağızları gibi birçok konuda sorularla karşılaştıklarını söyledi.

"Gözünün yapısı, 180 derece görmesini sağlıyor"

Kelebeklerin fiziksel yapılarına dikkati çeken Tuş, duyduklarında insanları şaşırtan birçok farklı özelliklerinin bulunduğunu dile getirdi.

Duyma yeteneği bulunmayan kelebeklerin havadaki ve yerdeki titreşimi hissederek görme yeteneğiyle hareket ettiğini belirten Tuş, şöyle konuştu:

"Kelebekler, titreşimleri hissederek duymaya gerek kalmadan kaçabiliyor. Gözünde ise binlerce lens benzeri bir yapı mevcuttur. Bunu gözlük camının binlercesinin yan yana gelmesi gibi düşünebiliriz. Gözünün yapısı, 180 derece görmesini sağlıyor. Kelebek bir çiçeğin içinde ne kadar nektar olduğunu UV ışınları sayesinde bilebilir. Güneş bu yüzden kelebekler için çok önemli. Boş bir çiçekle uğraşmak yerine ultraviyole ışınları sayesinde kelebek nektarla dolu çiçeği seçebiliyor.

Kelebeğin pipet veya hortuma benzeyen ağız yapısı vardır. Kelebek ağzını kullanmadığı zaman rulo şeklinde bekletir, kullanacağı zamanda açarak nektar denilen sıvıyı içerek doyar. Kelebekleri çok daha yakından inceleyerek o dünyayı çok daha detaylı öğrenebiliriz. Kelebeğin kanatlarında milyonlarca pul bir araya gelerek çeşitli şekiller oluşturuyor. Mesela bu şekil göze benzeyebiliyor. O göz şekli avcıyı korkutmak için kullanılıyor."

"Kelebeklerin tat alma duyuları ayaklarında"

Tropikal Kelebek Bahçesi biyologlarından Pınar Öğe ise kelebeklerin tat alma duyularının ayaklarında bulunduğunu anlattı.

Kelebeğin bir çiçeğe konduğunda onunla beslenip beslenmeyeceğine ayaklarıyla karar verdiğini vurgulayan Öğe, "Eğer lezzetli bir çiçeğe konduysa ayaklarında bulunan tat alma duyularından anlayarak hortum şeklindeki ağız yapısıyla beslenmeye başlar." ifadesini kullandı.

Kelebeklerin "gündüz ve gece kelebekleri" olarak ikiye ayrıldığını aktaran Öğe, "Gece kelebekleri yönlerini ay ışığına göre bulurken, gündüz kelebekleri ise güneş ışığına göre yönlerini bulur. Gündüz kelebeklerinin antenleri düzdür ve sadece ucunda küçük topuz bulunur. Gece kelebeklerinin ise tarak şeklindedir. Birtakım kıvrımlardan oluşan anten yapısını çıplak gözle de görebiliriz." diye konuştu.