Konya Valisi'nden Ramazan Bayramı Mesajı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.03.2026 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Akın, bayramın birlik ve beraberliği pekiştiren önemli günler olduğunu vurguladı.

Konya Valisi İbrahim Akın, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Akın, yayımladığı mesajında, aziz milletin tarih boyunca birlik ve beraberliğini pekiştiren, ortak değerler etrafında kenetlenmesini sağlayan milli ve dini bayramların toplumsal hayatın en kıymetli değerleri olduğunu belirtti.

Bu müstesna günlerin, köklü medeniyetin taşıdığı merhamet, dayanışma ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde hissedildiği, gönüllerin birbirine daha da yakınlaştığı özel zamanlar olduğunu ifade eden Akın şunları kaydetti:

"Mübarek üç ayların manevi ikliminde başlayan ve rahmet, mağfiret ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif ile taçlanan bu kutlu süreçte, sabrın, şükrün ve yardımlaşmanın en güzel örnekleri yaşanmıştır. Ramazan ayı boyunca tutulan oruçlar, edilen dualar, kurulan gönül sofraları ve yapılan iyilikler, milletimizin kadim dayanışma ruhunu bir kez daha göstermiş, gönüllerimizi aynı manevi iklimde buluşturmuştur. Bayramlar, kırgınlıkların unutulduğu, büyüklerin ziyaret edildiği, küçüklerin sevindirildiği, sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarının güçlendiği özel günlerdir. Bu mühim günler, aynı zamanda ihtiyaç sahiplerini hatırlamanın, paylaşmanın ve toplumsal dayanışmayı büyütmenin en güzel vesilelerinden biridir. Ramazan Bayramı ise bu manevi yolculuğun sevinç ve huzurla taçlandığı, ramazan boyunca gönüllerimizde biriktirdiğimiz güzelliklerin bayram sabahının aydınlığıyla topluma yayıldığı anlamlı bir eşiği temsil etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta kıymetli Konyalı hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Bayramın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, bereket ve esenlik getirmesini temenni ediyor, mazlum coğrafyalarda barış ve bayram sevincini bekleyen kardeşlerimizin de en kısa zamanda huzura kavuşmasını diliyorum. Ramazan Bayramı'nın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı daha da güçlendirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Konya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 12:52:42. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.