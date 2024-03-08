Konya Valisi Vahdettin Özkan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı - Son Dakika
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Konya Valisi Vahdettin Özkan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Konya Valisi Vahdettin Özkan\'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Konya Valisi Vahdettin Özkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Özkan, kadınların toplumsal değer zincirinin oluşumuna öncülük ettiğini vurgulayarak, istikbale güvenle bakmayı sağladıklarını belirtti. Ayrıca, kadınların demokrasi ve insan hakları standartlarının yükselmesinde önemli görevler üstlendiğini ifade etti.

08.03.2024 12:14
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Konya Valisi Vahdettin Özkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkan mesajında, geleceğe yön veren kadınların, hayatın her alanında sınırsız sevgisi, hoşgörüsü, çalışkanlığı, fedakarlığı ve üretkenliğiyle toplumsal değer zincirinin oluşumuna öncülük ettiğini belirtti.

Nesillerin bilinçli, sevgi dolu yetişmesinde ve ülkenin müreffeh geleceğinin inşasında, kadınların üstlendikleri misyonun istikbale güvenle bakmayı sağladığını aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Demokrasinin gelişmesi ve insan hakları standartlarının yükselmesinde de en önemli görevleri kadınlar üstlenmişlerdir. Bu düşüncelerle, şehit ve gazilerimizin anneleri ile eşleri başta olmak üzere, yaşamımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, fazilet timsali kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle tebrik ediyor, mutlu ve huzurlu bir yaşam geçirmelerini temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Vahdettin Özkan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya Valisi Vahdettin Özkan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı - Son Dakika

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