Vali Akın'dan Kurban Bayramı mesajı

Konya Valisi İbrahim Akın, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında, millet olarak paylaşmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde tezahür ettiği Kurban Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, birlik ve beraberliği kuvvetlendiren, gönüller arasında sevgi, saygı ve muhabbet köprüleri kuran, milli ve manevi değerleri güçlendiren müstesna zamanlar olduğunu vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Bu mübarek günler, büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz, ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğumuz, kırgınlık ve küskünlükleri geride bırakarak kardeşlik bağlarımızı pekiştirdiğimiz özel zaman dilimleridir. Aziz milletimiz, asırlardır yaşattığı yardımlaşma ve dayanışma kültürüyle bu bayramda da gönüllere dokunmaya devam edecektir. Kurban Bayramı'nın manevi ikliminde milletçe kenetlenerek paylaşmanın bereketini hep birlikte yaşayacak, birlik ve beraberlik ruhumuzu daha da güçlendireceğiz. Unutulmamalıdır ki alınacak küçük tedbirler ve gösterilecek duyarlılık, birçok acının önüne geçecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta kahraman şehitlerimizin kıymetli aileleri ve gazilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bayramın kadim şehrimize, ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, bereket ve esenlik getirmesini temenni ediyorum."