Konya'ya Yeni Kamyon Garajı İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konya'ya Yeni Kamyon Garajı İnşaatı Devam Ediyor

Konya\'ya Yeni Kamyon Garajı İnşaatı Devam Ediyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Yeni Kamyon Garajının inşaatı devam ediyor. Başkan Altay, tamamlanmasıyla kamyoncular ve Konya halkı için büyük bir kolaylık sağlanacağını belirtti.

21.08.2024 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Yeni Kamyon Garajının inşaatı devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, Konya'nın her dönemde önemli bir ticaret ve ulaşım merkezi olduğuna vurgu yaptığı belirtildi.

Aksaray Yolu Kavşağı'ndaki Yeni Kamyon Garajının kaba inşaatının tamamlanmak üzere olduğu belirtilen açıklamada Başkan Altay'ın, şu görüşlerine yer verildi:

"Projenin tamamlanmasıyla hem kamyoncularımız hem de Konya halkı için büyük bir kolaylık sağlamış olacağız. Kamyon garajımız, modern tesisleri, geniş kapasiteli park alanları ve kullanıcı dostu tasarımıyla şehrimizin ulaşım altyapısına büyük bir katkı sağlayacak. Tesisimizi inşallah 2025'in ilk aylarında tamamlayacağız. Sonrasında da esnafımızın hizmetine sunacağız. Yeni Kamyon Garajının esnafımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Altay, konya, Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'ya Yeni Kamyon Garajı İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
13:08 Prof. Dr. Yavuz’dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var Prof. Dr. Yavuz'dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
07:38 Okan Buruk’tan olay tepki: İsviçre’nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz Okan Buruk'tan olay tepki: İsviçre'nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz
01:13 Bursa’da CHP’li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu Bursa'da CHP'li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu
00:49 Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı
00:44 Trump’a mitingde ’’kurşun geçirmez camlı’’ önlem Trump'a mitingde ''kurşun geçirmez camlı'' önlem
23:52 Galatasaray, Young Boys’a deplasmanda 3-2 mağlup oldu Galatasaray, Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 15:14:21. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'ya Yeni Kamyon Garajı İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement