Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan'dan Zeydan Karalar'a Destek Ziyareti

08.03.2026 11:16  Güncelleme: 12:24
(ANTALYA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 212 günlük tutukluluk sürecinin ardından özgürlüğüne kavuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Kotan, "Başkanımızın Adana'ya ve Adanalılara olan sevdasını, yeniden hizmet ederek göstereceğine olan inancımız tam" dedi.

Kotan, "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası" kapsamında tutuklandıktan 212 gün sonra tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'ı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ve Adana Milletvekili Orhan Sümer ile birlikte ziyaret ederek; geçmiş olsun dileklerini iletti, destek mesajı verdi.

Karalar'ın özgürlüğüne kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren ve en kısa sürede görevinin başına döneceğine inandıklarını belirten Kotan, "Kıymetli büyüğümüz Zeydan Başkanımız sadece Adana'da değil, Türkiye genelinde vatandaşın gönlüne girmiş, dürüstlüğü ve samimiyetiyle akıllara kazınmış bir isim. Adana'nın Zeydan Başkan'a, Zeydan Başkan'ın da Adana'ya olan sevgisi ve hizmet aşkı da ülke geneline yayılmış bir gerçek. Başkanımızın Adana'ya ve Adanalılara olan sevdasını, yeniden hizmet ederek göstereceğine olan inancımız tam" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karalar ise heyete ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek, Adana için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: ANKA

Zeydan Karalar, Cem Kotan, Konyaaltı, Güncel, Adana, Son Dakika

