Konyaaltı Belediyesi Hayvan Yetiştiricilerine İlaçlama Desteği Sağlıyor

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(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi, ilçedeki küçükbaş ve büyükbaş hayvanları ilaçlayarak hayvan yetiştiricilerine destek oluyor. İç ve dış parazit ilaçlaması ile hayvanların gelişimine de katkı sağlanıyor.

Konyaaltı Belediyesi, muhtarların talepleri doğrultusunda ilçede bulunan mahallelerdeki küçükbaş ve büyükbaş hayvanları ilaçlıyor. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen hizmet kapsamında hayvanlara iç ve dış parazit ilaçlaması yapılıyor. Ekipler son olarak Doyran Mahallesi'ndeki hayvan yetiştiricilerinin küçükbaş hayvanlarını ilaçladı.

Tarımsal Hizmetler Müdürü Nilay Dalkıran, "Dış parazitler hayvanlarımızda et ve süt verimliliğinin düşmesine, deri hastalıklarına, üreme kusurlarına neden olmaktadır. Bu da yüksek ekonomik kayıplara yol açabilmektedir. Çobanlarımızın zor şartlarda yetiştirdikleri hayvanların verimliliğinin artması için Konyaaltı Belediyesi olarak muhtarlarımıza iletilen ilaçlama taleplerine hızla yanıt veriyoruz" dedi.

Dalkıran, ilaçlama desteği isteyen vatandaşların mahalle muhtarlarına talepte bulunmalarının yeterli olacağını söyledi.

İlaçlama taleplerine belediye ekiplerinin hızla geri dönüş yaptığını belirten hayvan yetiştiricisi Murat Kan ise "Bizler taleplerimizi muhtarımıza ilettik. Muhtarımız da belediyedeki ekiplerle iletişim kurmuş. Ekipler talebimize hızla yanıt verdiler. Hayvanlarımıza iç ve dış parazit ilaçlaması yaptılar. Hayvanlarımızda oluşan bit, pire gibi haşerelerin önlenmesini sağladılar. Bu ilaçlama hayvanlarımızın gelişimine ve verimliliğine büyük katkı sağlıyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'a ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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