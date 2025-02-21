Konyaaltı Belediyesi Konteyner Üretimi ve Bakımını Kendi Tesislerinde Yapıyor

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(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi, halk ve çevre sağlığını korumak için ilçede bulunan konteynerleri kendi tesisinde üretirken, tamir ve bakımını da yapıyor. Ekipler, belirledikleri ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda sağlık riski oluşturma ihtimali bulunan konteynerleri de yenileriyle değiştiriyor.

Konyaaltı Belediyesi, ilçede bulunan konteynerleri kendi üretim tesisleri olan Temizlik İşleri Müdürlüğü Tamir ve Bakım Atölyesi'nde hem üretiyor hem de tamir ve bakımını gerçekleştiriyor. Böylelikle öz kaynakların kullanılması hedeflenirken, sağlık tehdidi taşıyan konteynerler yenileriyle değiştirilmiş oluyor. Sağlık tehdidi oluşturan konteynerlerin ise yine Konyaaltı Belediyesi tesislerinde; temizlik, tamir ve bakımı yapılarak ilçeye kazandırılıyor.

Konteynerlerin üretim, bakım ve onarım aşamalarının titizlikle yürütüldüğünü belirten ve Konyaaltı Belediyesi'nde Çevre Mühendisi olarak görev yapan Giray Hayırlı, şu bilgileri verdi:

"Konyaaltı'mızda çöp toplama hizmetlerinin sürdürülebilmesi adına önemli bir yer olan üretim tesisimizdeyiz. Konteynerlerin tasarım ve ölçülerini de kendimiz belirliyoruz. Başkanımız Cem Kotan'ın talimatlarıyla bölgedeki ihtiyaca göre çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 3 bin konteyneri hem ürettik hem de tamir ve bakımını yaptık. Bulaşıcı hastalıkların önüne geçmeye çalışıyoruz. Bir konteynerin tahmin edilebilir bir ömrü var ama çöp toplandığı için korozyon riski oluyor. Hem ekiplerimizin tespit ettiği hem de vatandaşlarımızın talep ettiği ihtiyaç kadar konteyner üretiyoruz. Yeni konteyneri yerine koyuyor, eskiye de bakım yapıyoruz."