Konyaaltı'nın Genç Piyanistleri Sanatseverlerle Buluştu

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi'nin hazırladığı "İlayda Aksu Piyano Öğrencileri Konseri" sanatseverlerle buluştu.

Geleceğin sanatçılarının yetiştiği Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi'nde, yıl boyunca etkinlik ve konserler de gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda son olarak "İlayda Aksu Piyano Öğrencileri Konseri" sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi Konser Salonu'nda düzenlenen konser, akademide eğitim alan öğrenciler tarafından hazırlandı. Öğrenciler konserde, aldıkları eğitimi sahneye yansıtma fırsatı yakaladı.

"Sahnedeki performanslar hepimizi gururlandırdı"

Sanatın çocukların gelişiminde önemli bir rol oynadığını vurgulayan Belediye Başkanı Cem Kotan, "Konyaaltı Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya her zaman destek veriyoruz. Müzik Akademi'mizde eğitim alan öğrencilerimizin sahnedeki performansları hepimizi gururlandırdı. Bu tür konserler, gençlerimizin özgüvenini artırırken aynı zamanda kültürel gelişimine de katkı sağlıyor. Geleceğin sanatçılarını yetiştirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Konserde emeği geçen tüm hocalarımıza ve kıymetli öğrencilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.