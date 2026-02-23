Konyaaltı'nın Genç Piyanistleri Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konyaaltı'nın Genç Piyanistleri Sanatseverlerle Buluştu

23.02.2026 12:40  Güncelleme: 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi, 'İlayda Aksu Piyano Öğrencileri Konseri' ile sanatseverlere bir etkinlik sundu. Belediye Başkanı Cem Kotan, konserin genç sanatçılar için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi'nin hazırladığı "İlayda Aksu Piyano Öğrencileri Konseri" sanatseverlerle buluştu.

Geleceğin sanatçılarının yetiştiği Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi'nde, yıl boyunca etkinlik ve konserler de gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda son olarak "İlayda Aksu Piyano Öğrencileri Konseri" sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi Konser Salonu'nda düzenlenen konser, akademide eğitim alan öğrenciler tarafından hazırlandı. Öğrenciler konserde, aldıkları eğitimi sahneye yansıtma fırsatı yakaladı.

"Sahnedeki performanslar hepimizi gururlandırdı"

Sanatın çocukların gelişiminde önemli bir rol oynadığını vurgulayan Belediye Başkanı Cem Kotan, "Konyaaltı Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya her zaman destek veriyoruz. Müzik Akademi'mizde eğitim alan öğrencilerimizin sahnedeki performansları hepimizi gururlandırdı. Bu tür konserler, gençlerimizin özgüvenini artırırken aynı zamanda kültürel gelişimine de katkı sağlıyor. Geleceğin sanatçılarını yetiştirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Konserde emeği geçen tüm hocalarımıza ve kıymetli öğrencilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Konyaaltı Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Cem Kotan, Konyaaltı, Güncel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konyaaltı'nın Genç Piyanistleri Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı
Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig’e 1 puanla başladı Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'e 1 puanla başladı
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’inden kritik 3 puan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe

17:30
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
17:24
Trump’tan Meksika’yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
17:05
Meksika bir günde savaş alanına döndü Sokaklar alev alev yanıyor
Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor
16:37
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
15:38
Film gibi cinayetin detayları Paranın peşine düşüp Çin’den İstanbul’a gelmişler
Film gibi cinayetin detayları! Paranın peşine düşüp Çin'den İstanbul'a gelmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 17:43:33. #7.11#
SON DAKİKA: Konyaaltı'nın Genç Piyanistleri Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.