Konyaaltı Belediyesi'nden 'Çevre ve İnsan-Sürdürülebilir Yaşamın Temelleri' konulu seminer - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyesi'nden 'Çevre ve İnsan-Sürdürülebilir Yaşamın Temelleri' konulu seminer

Konyaaltı Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlediği seminerde sürdürülebilir yaşamın temellerini anlattı.

05.06.2024 12:53  Güncelleme: 14:11
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(ANTALYA)- Konyaaltı Belediyesi'nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlediği 'Çevre ve İnsan-Sürdürülebilir Yaşamın Temelleri' konulu seminer, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sürdürülebilirlik danışmanı Işıl Dilmen Düzgünçınar, "Siz değişirseniz, dünya değişir" dedi.

Konyaaltı Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyor. Etkinlik, sürdürülebilirlik danışmanı Işıl Dilmen Düzgünçınar'ın verdiği 'Çevre ve İnsan-Sürdürülebilir Yaşamın Temelleri' konulu semineri ile başladı. Etkinliğe Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Müge Gezginci Ünsal, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı. Konyaaltı Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen seminerde, Işıl Dilmen Düzgünçınar, sürdürülebilir bir yaşam için neler yapılması gerektiğini anlattı.

Sürdürülebilir yaşamın 'denge' olduğunu belirten Işıl Dilmen Düzgünçınar, "Nasıl hayatınızda dengeyi kaybettiğiniz zaman mutsuz olursunuz.sSürdürülebilir yaşam da aslında, dengede kalmaktır. Sürdürülebilirlik insanlarla bağ kurmak, doğada olmak, kendi kendine yetebilmektir. 'Bu çöp nereye gidiyor? Bu kirlilik nelere mal oluyor' gibi sorular sorarak çevremizde olan bitenin farkında olmaktır" dedi.

"Sizlere büyük görev düşüyor"

Düzgünçınar, "Önce siz değişmelisiniz. Siz değişirseniz, kurumların bakış açısı değişir, yani kısaca, dünya değişir. Yabancıların 5R olarak adlandırdığı bir kural vardır. Bunlar, tekrar düşün, reddet, azalt, tekrar kullan ve dönüştür. Bir şey satın alacağınızda, bu 5R kuralını gözünüzün önüne getirin. 'Bu aldığım ürün benim ihtiyacım mı?' diyerek tekrar düşünün. İhtiyacınız değilse almayı reddedin. İhtiyacınız olan şeyden ihtiyaç duyduğunuz miktarda alın. Elinizdeki ürünleri dönüştürmeyi ve tekrar kullanabilmeyi deneyin" diye konuştu.

"Dünyada ilk üretilen plastik hala aramızda"

Sürdürülebilir bir hayatın yaşamın her alanında olması gerektiğinin altını çizen Dilmen Düzgünçınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Lütfen ıslak mendil kullanmayın.Çünkü plastik. Plastik doğada yok olmuyor. Dünyada ilk üretilen plastik hala bizimle beraber. Çamaşırlarınızı güneşte kurutun, bulaşık süngeri yerine kabak lif kullanın, çamaşır ve bulaşık makinenizi tam doldurun, kompost yapın, yeniden doldurulabilir ürünleri tercih edin, moda olduğu için değil ihtiyacınız olduğu için alın."

Etkinlik sonunda Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Müge Gezginci Ünsal, sürdürülebilirlik danışmanı Işıl Dilmen Düzgünçınar'a teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konyaaltı Belediyesi'nden 'Çevre ve İnsan-Sürdürülebilir Yaşamın Temelleri' konulu seminer - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konyaaltı Belediyesi'nden 'Çevre ve İnsan-Sürdürülebilir Yaşamın Temelleri' konulu seminer - Son Dakika
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