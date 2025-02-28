Konyaaltı Belediyesi'nden Ramazan Öncesi Cami Çevresi Temizliği

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(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçe genelinde yaptığı temizlik ve bakım çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda ilçe sınırları içerisinde bulunan camilerin bahçesinde ve çevresinde bulunan ağaçların uzayan dalları, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından budandı.

Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içerisinde yer alan camilerin çevresinde bulunan ağaç dallarını budayarak hem olası tehlikeleri önlüyor hem de cami çevresini daha güzel bir görünüme kavuşturuyor.

Ramazan ayı öncesinde Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'ın talimatıyla başlayan budama çalışmalarında sona gelindi. İlçenin 39 mahallesini kapsayan çalışmalarda, cami bahçesi ve çevresinde bulunan ağaçların uzayan ve kuruyan dalları Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından budanarak olası kazaların önüne geçiliyor.

İbadethanelere çevre düzenlemesi

Uzayan dalların yarattığı görüntü kirliliği de ortadan kaldırılarak Ramazan ayı öncesinde camii bahçeleri daha güzel bir görünüme kavuşturuluyor. Karabulut, Çakırlar Merkez, Hacı Mehmet Aktaş, Hacı Kemal Istıl, Sezerler, Hamit Yazar, Kuba ve Bahtılı mahallelerinde bulunan camilerde gerçekleştirilen budama işlemleri mahalle sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı. Çalışmalar kapsamında camii çevresinde geçişi engelleyen ve çevre düzenini bozan dallar da temizlendi.