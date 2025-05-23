Konyaaltı Belediyesi\'nden Yıl Sonu Sergisi Açılışı

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi bünyesindeki Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) kursiyerlerinin eserlerinin yer aldığı 'Yıl Sonu Sergisi'nin açılışını, Belediye Başkanı Cem Kotan yaptı.

Konyaaltı Belediyesi'nin, her yıl yüzlerce vatandaşı ücretsiz olarak buluşturduğu KONSEM kurslarında eğitim alan kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı 'Yıl Sonu Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Sergide yer alan tüm eserleri inceleyen Başkan Kotan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin yer aldığı ahşap silüet üzerine boyama yaptı. Kursiyerler Kotan'a, Konyaaltı Sahili temalı bir tablo hediye etti.

Yıl Sonu Sergisi açılışında konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, "Sergimizde birbirinden güzel el emeği ürünler var. Bazı ürünleri aldık ve belediyemizde değerlendireceğiz. Sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konyaaltı'nın festival ve sanat merkezi olması için çalıştıklarını vurgulayan Kotan, "Belediyeciliğin sadece temel hizmetten ibaret olmadığını göreve geldiğimizden beri gösteriyoruz. Göreve başladığımızdan bu yana siyasi ve ekonomik baskılara rağmen elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ayrıca, her zaman bize destek olan Antalya Valimize ve Konyaaltı Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Bin 648 kişi kurslarımızdan yararlandı"

Göreve geldiklerinden bu yana kurs sayılarını 2 katına çıkardıklarının altını çizen Kotan, "27 farklı branşta 106 kursumuz açıldı. Bu kurslarda toplam bin 648 kişi kurslarımızdan yararlandı. Bu da 2 bine yakın kursiyer demek. Bu başarı hepimize ait. Ürettiğiniz her şeyle ve belediyenizle gurur duyun; çünkü biz sizinle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Kotan, resimden seramiğe, müzikten tiyatro ve el sanatlarına kadar geniş bir yelpazede ücretsiz açılan kurslar için de Konyaaltı Halk Eğitim Merkezi Müdürü'ne ve hocalarına da ayrıca teşekkürlerini iletti.

KONSEM Yıl Sonu Sergisi, 23-25 Mayıs günleri arasında Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyarete açık olacak.