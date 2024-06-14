Konyaaltı Belediyesi, Sokaklarda Yaşayan Vatandaşların Bayramını Kutladı

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(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi ekipleri, park ve sokaklarda yaşayan vatandaşların bayram öncesi saç kesimini yaparak, bayramlarını kutladı.

Konyaaltı Belediyesi, ilçe sakinlerinin huzur içinde bir bayram geçirmesi için çalışmalarını sürdürürken, parklarda ve sokaklarda yaşayan vatandaşları da unutmadı. Sokaklarda yaşadığını tespit ettiği vatandaşlar, belediye kuaförleri tarafından bayram öncesi tıraş edildi.