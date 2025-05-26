Konyaaltı Belediyesi, Yayla Yollarında Bakım ve Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi, vatandaşların yayla yollarında sağlıklı şekilde ulaşım sağlaması için bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bölgede bulunan yolların bakımının yanı sıra heyelandan etkilenen noktaları da onarıyor.

Konyaaltı Belediyesi, yıl boyunca planlı olarak gerçekleştirdiği yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, özellikle yaz aylarında sıklıkla kullanılan yayla yollarında çalışmalarına hız verdi.

Çağlarca Mahallesi Sakarpınar mevkii ve Doyran Mahallesi Harımyurt mevkiindeki yol iyileştirme, Geyikbayırı Mahallesi 3776. Sokak Sakarpınar mevkii ile Elmelik-Moryer bağlantı yolunda yaşanan heyelan nedeniyle göçük oluşan yolların onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmaların ilçenin dört bir yanında aynı şekilde devam edeceği bildirildi.