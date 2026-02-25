Konyaaltı'nda Çocuklar Tiyatro Etkinliğinde Eğlendi - Son Dakika
Konyaaltı'nda Çocuklar Tiyatro Etkinliğinde Eğlendi

25.02.2026 14:40  Güncelleme: 16:01
(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi, Kreş ve Gündüz Bakımevleri'nde eğitim alan çocuklar için Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde tiyatro etkinliği düzenledi. Belediye Başkanı Cem Kotan, "Çocuklarımızın sanatla büyümesini önemsiyoruz, çünkü onlar Konyaaltı'nın ve ülkemizin aydınlık geleceği" dedi.

Konyaaltı Belediyesi, Kreş ve Gündüz Bakımevleri'nde eğitim alan çocuklar için "Bir Yaz Günü Şarkısı" isimli tiyatro oyunu etkinliği düzenledi. Çocukların kültür ve sanatla erken yaşta buluşmasını amaçlayan etkinlik, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Minik izleyiciler, sahnelenen oyunla hem keyifli zaman geçirdi hem de eğitici bir deneyim yaşadı.

"Bir Yaz Günü Şarkısı" isimli tiyatro oyunu, renkli görüntülere sahne oldu. Salonu dolduran çocuklar, oyun boyunca büyük bir ilgi ve heyecanla gösteriyi takip ederken, eğlenceli anlar yaşadı."

Etkinlik, çocukların sanatsal faaliyetlerle bağ kurmasına olanak sağlarken, aynı zamanda sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sunmayı hedefledi.

"Çocuklarımız bizim geleceğimiz"

Çocukların kültür ve sanatla iç içe büyümesinin önemine vurgu yapan Kotan, "Çocuklarımızın erken yaşta sanatla buluşmasını çok kıymetli buluyoruz. Sanat, çocukların hayal gücünü geliştiren, özgüvenlerini artıran ve dünyayı farklı bir gözle görmelerini sağlayan güçlü bir araçtır. Onların yüzündeki tebessüm ve heyecan, bu tür etkinliklerin ne kadar doğru ve gerekli olduğunu gösteriyor. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Konyaaltı Belediyesi olarak onların eğitimine, gelişimine ve mutluluğuna katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

