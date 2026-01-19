Konyaaltı Belediyesi, Emekliler İçin Sosyal Destek Ağını Genişletiyor

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi'nin ilçede yaşayan emekliler için hayata geçirdiği sosyal destek projesi "Emekli Kart"ın dağıtım işlemi devam ediyor. Kartlarını teslim alan vatandaşlar, özel sağlık kurumlarının yanı sıra birçok anlaşmalı işletmeden de indirimli şekilde yararlanabiliyor.

Konyaaltı Belediyesi'nin emekliler için geliştirdiği "Emekli Kart" projesinde dağıtımlar sürüyor. İlçe sınırlarında yer alan birçok işletmeyle anlaşmalı olan ve emekli vatandaşların bu işletmelerden indirimli olarak yararlanmasını sağlayan karta 8 ay içerisinde ilçede yaşayan 4 binin üzerinde emekli başvurdu.

Kart sahibi emekliler ayrıca, Konyaaltı Belediyesi bünyesindeki Gürsu ve Siteler Emekli Kahveleri'nde verilen ücretsiz çay hizmetinden de faydalanabiliyor.

Projeyle emeklilerin yaşamını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Cem Kotan, "Emeklilerimiz yıllarca bu ülkeye emek vermiş, alın teri dökmüş kıymetli yurttaşlarımızdır. Bugün yaşanan ekonomik koşullar ne yazık ki en çok emeklilerimizi zorluyor. Biz de Konyaaltı Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışımız gereği emeklilerimizin yanında olmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Projemiz, sağlık sektörü başta olmak üzere birçok anlaşmalı işletmelerdeki avantajları içinde barındırıyor. Ayrıca, emeklilerimizin sosyal hayata daha fazla katılmasına da vesile oluyor. Emeklilerimiz için yeni sosyal destek projeleri üretmeye ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Projenin 5 Mayıs 2025 tarihinde hayata geçtiğini hatırlatan Konyaaltı Belediyesi personeli Şafak Arslan Camcı, "Emekli Kart'a bugüne kadar toplam 4 binin üzerinde başvuru aldık ve 2 bin 644 kart teslim ettik. Proje kapsamında 209 işletmeyle anlaşmalıyız. Vatandaşlarımız karta çok olumlu yaklaşıyor" dedi.

Emekli Kart'ın yalnızca Emekli Kahveleri'nde çay alınmasına yönelik olmadığının altını çizen Camcı, "Anlaşmalı olduğumuz işletmeler var. 3 özel hastane, 4 diş kliniği, kadın ve erkek kuaförleri, optikler ve daha birçok işletmeyle anlaşmalıyız. Günümüz şartlarında geçimin zor olmasından dolayı ve işletmeler de indirimli olduğu için vatandaşlarımız projemizden çok memnunlar. Emeklilerimiz proje kapsamında kendilerini daha özel hissediyorlar ve iyi ki Konyaaltı'nda yaşıyoruz diyorlar" ifadelerini kullandı.

Emekli Kart'ı arkadaşlarından öğrendiğini, duyunca hemen başvurduğunu dile getiren Süleyman Arıkan, "Vatandaşlar için güzel bir proje. Kartın avantajlarını az önce öğrendim. İndirimli olan yerlerin olduğunu duydum. Çok mutlu oldum. Kartımı alınca memnuniyetle yararlanacağım. Özellikle Emekli Kahveleri bizler için çok avantajlı. Oraya gidip vakit geçirmek, sosyalleşmek bizler için çok kıymetli. Tüm hizmetler için Konyaaltı Belediye Başkanımız Cem Kotan'a ve personele teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İlçede yaşayan tüm vatandaşların bu tip hizmetlerden yararlanması gerektiğini belirten Özcan Bartan, "Belediyemizin bize vermiş olduğu bu hizmetten dolayı gerçekten çok memnunuz. Cem Başkanımız, severek seçtiğimiz bir Belediye Başkanı. Hizmetlerinden, hele ki bu şartlarda bu hizmetleri yerine getirdiğinden dolayı da kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.