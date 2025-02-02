Konyaaltı'nda Mahalle Kültürü Yeniden Canlanıyor - Son Dakika
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Konyaaltı'nda Mahalle Kültürü Yeniden Canlanıyor

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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, esnaflarla bir araya gelerek mahalle kültürünü yeniden canlandırma hedefini dile getirdi. Başkan, ilçenin yaşam kalitesinin artırılması ve esnafın işlerinin bereketlenmesi için birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

02.02.2025 13:59  Güncelleme: 15:06
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(ANTALYA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile bir araya geldi. Başkan Kotan "Mahalle kültürünü yeniden canlandırmak istiyoruz. Eskiden esnaf mahallesine, çocuklarına ve gençlerine sahip çıkardı. Bu kültürü geri getirdiğimizde hem işimiz bereketlenir hem de ilçemiz daha yaşanabilir bir hale gelir" dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tolgahan Demir ve birçok kuaförün katıldığı toplantıda esnafla bir araya geldi. Toplantıda konuşma yapan Başkan Kotan "Biz, Konyaaltı'nı birlikte yöneteceğiz dedik ve bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Birlik ve beraberlik içinde çalışmanın, ilçenin cazibesini ve yaşam kalitesini arttıracağını kaydeden Kotan "Sizlerden kaldırım ve yol işgalleri konusunda destek bekliyoruz. Şehir düzenli ve estetik olduğu sürece cazibesi artar, bu da esnafımızın işlerini olumlu yönde etkiler. Sokaklarımızın temiz olduğu, kaldırımların rahatça kullanabileceği bir Konyaaltı hayal ediyoruz. Bunun için hep birlikte hareket etmeliyiz. Mahalle kültürünü yeniden canlandırmak istiyoruz. Eskiden esnaf mahallesine, çocuklarına ve gençlerine sahip çıkardı. Bu kültürü geri getirdiğimizde hem işimiz bereketlenir hem de ilçemiz daha yaşanabilir bir hale gelir" diye konuştu.

Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tolgahan Demir ise "Başkanımız, her zaman sorunlarımızı dinleyip çözüm ürettiği için kendisine minnettarız" dedi.

Kaynak: ANKA

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