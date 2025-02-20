Konyaaltı'nda Patili Dostlar İçin Sıcak Yuva - Son Dakika
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Konyaaltı'nda Patili Dostlar İçin Sıcak Yuva

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Konyaaltı Belediyesi, barınaktaki kedi ve köpeklerin soğuktan korunması için elektrikli ısıtıcılar ile barınma alanlarını sıcak tutuyor. Hayvanların sağlığına yönelik alınan önlemlerle, kış aylarında minik dostların güvenli ve sıcak bir ortamda kalması sağlanıyor.

20.02.2025 10:34  Güncelleme: 10:38
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Konyaaltı'nda minik patilere sıcak yuva

Barınaktaki kedi ve köpeklerin üşümemesi için elektrikli ısıtıcılarla barınma alanlarını sıcak tutuluyor

ANTALYA - Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi, barınaktaki kedi ve köpeklerin üşümemesi için elektrikli ısıtıcılarla barınma alanlarını sıcak tutuyor.

Konyaaltı Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi, can dostlara umut olmaya devam ediyor. Merkezde tedavi gören patili dostlar için alınan önlemler doğrultusunda, soğuk hava şartlarına karşı koruma sağlamak amacıyla kaldıkları odalara elektrikli ısıtıcılar yerleştirilirken, kedi ve köpeklerin kışı güvenli ve sıcak bir ortamda geçirmesi hedefleniyor. Merkezde tedavi edilen ve sahiplendirilene kadar misafir edilen patili dostlar, düzenli bakımları yapılarak soğuktan korunuyor.

"Sıcak yuva önceliğimiz"

Konyaaltı Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Nilay Dalkıran, rehabilitasyon merkezinin en büyük önceliğinin hayvanların sıcak bir yuvaya kavuşmasını sağlamak olduğunu belirterek, "Soğuk havaların gelmesiyle bakımevimizde tam zamanlı ısıtıcılarımızı devreye aldık ve halıflekslerle minik dostlarımız için sıcak bir ortam oluşturduk. Mevzuatta yapılan değişiklikler nedeniyle artık köpeklerimizi taburcu edemiyor, sahiplendirilene kadar misafir ediyoruz" dedi. Tüm hayvanseverleri bakımevini ziyaret etmeye ve sevimli dostları sahiplenmeye davet eden Dalkıran, özellikle kış aylarında vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, "Soğuk havalarda kediler sıcak bir yer arayışıyla araç motorlarına sığınabiliyor. Bu yüzden lütfen aracınızı çalıştırmadan önce motor kaputuna hafifçe vurun veya korna çalarak minik dostlarımızı uyarmayı ihmal etmeyin" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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