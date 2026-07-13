Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Konyaaltı Sahili'nde Temizlik Mesaisi - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Konyaaltı Sahili'nde Temizlik Mesaisi

13.07.2026 12:08  Güncelleme: 13:16
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili'nde yerli ve yabancı ziyaretçilere temiz ve hijyenik bir tatil ortamı sunmak için 24 saat esasına göre hummalı bir temizlik çalışması yürütüyor. Gece vardiyasında ekipler, sahili detaylı şekilde temizleyerek sabaha kullanıma hazır hale getiriyor.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Konyaltı Sahili'nde ziyaretçilere temiz, hijyenik ve konforlu bir tatil ortamı sunmak için yoğun mesai yapıyor.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, yaz aylarıyla birlikte en hareketli günlerini yaşıyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte sahilde başlayan hareketlilik, 24 saat hiç durmadan devam ediyor. Her gün binlerce kişinin misafirini ziyaret ettiği, denize girdiği Konyaaltı Sahili'nde misafirlerden geriye, sigara izmaritleri, teneke kutuları, çekirdek kabukları ve etrafa yayılmış çöpler kalıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yerli ve yabancı ziyaretçilere tertemiz bir sahil sunabilmek için günün 24 saati hummalı bir temizlik çalışması yürütüyor. Büyükşehir ekipleri, titiz bir çalışmayla 7 kilometrelik Konyaaltı Sahili'ni 7/24 temizliyor.

DETAYLI TEMİZLİK

Konyaaltı Sahili'nde gece saatlerinde misafir sayısının azalmasıyla birlikte Büyükşehir ekipleri, sabah saatlerinde ziyaretçilere temiz, hijyenik ve konforlu bir sahil sunmak amacıyla yoğun bir çalışma yürütüyor. Ekipler, başlarına taktıkları aydınlatma lambalarıyla sahilde bulunan çöpleri, izmaritleri ve kıyıya bırakılan midye kabuklarını tek tek toplayarak detaylı bir temizlik gerçekleştiriyor.

Sahil bandı da ise yol süpürme araçları ve mini süpürgelerle özenle temizleniyor. Böylece sabahın ilk saatlerinde plaja gelen yerli ve yabancı misafirler, tertemiz ve kullanıma hazır bir sahille karşılaşıyorlar.

SAHİLLER GECE BOYUNCA TEMİZLENİYOR

Atık Yönetimi ve İşletmeler Şube Müdürlüğü'nde görevli Saha Amiri Gökhan Tümtaş, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak yaz sezonunda yoğunluk yaşanan Konyaaltı Sahili'nde temizlik çalışmalarını 24 saat esasına göre aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Gökhan Tümtaş, bu yıl mevcut çalışmalara ek olarak destek vardiyaları oluşturduklarını belirterek, "Destek ekiplerimizle birlikte 7 kilometrelik Konyaaltı Sahili boyunca gece gündüz temizlik hizmeti veriyoruz. Akşam saat 22.00'de göreve başlayan ekiplerimiz, sabah 07.00'ye kadar tepe göz lambalarıyla sahilde detaylı temizlik çalışmaları yapıyor. Aynı uygulamayı Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki Lara Birlik Plajı, Topçam ve Sarısu Mesire Alanı'nda da sürdürüyoruz" dedi.

GECE OLUŞAN KİRLİLİK SABAH OLMADAN TEMİZLENİYOR

Gece vardiyasında görev yapan ekiplere yıkama araçları ve yol süpürme araçlarını da dahil ederek çalışmaları daha etkin hale getirdiklerini aktaran Tümtaş, "Sabahın erken saatlerinde sahile gelen vatandaşlarımız temiz, düzenli ve kullanıma hazır bir plajla karşılaşıyor. Bu uygulamamız vatandaşlarımızdan da olumlu geri dönüşler alıyor. Gece boyunca oluşan kirliliği sabah saatlerine kadar tamamen ortadan kaldırıyoruz. Antalya'yı tercih eden yerli ve yabancı misafirlerimizin daha hijyenik, sağlıklı ve konforlu bir ortamda denizin keyfini çıkarabilmeleri için temizlik çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Konyaaltı Sahili'nde Temizlik Mesaisi - Son Dakika

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