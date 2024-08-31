Konyaspor ile Kayserispor Berabere Kaldı

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor, Kayserispor'u ağırladı. Konyaspor, Kayserispor ile beraber kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor ile Kayserispor karşılaştı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 19: 15'te başlayan mücadeleyi hakem Emre Kargın yönetti.
Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve maç başladığı gibi bitti. Konyaspor evinde, Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.
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