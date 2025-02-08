Köpeğe Çarpmamak İçin Manevra Yapan Sürücü Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
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Köpeğe Çarpmamak İçin Manevra Yapan Sürücü Devrildi: 3 Yaralı

Köpeğe Çarpmamak İçin Manevra Yapan Sürücü Devrildi: 3 Yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil, kontrolünü kaybederek devrildi. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

08.02.2025 16:58  Güncelleme: 17:00
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SİİRT'in Kurtalan ilçesinde köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, boş araziye devrildi. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Siirt- Batman kara yolu Şenköy mevkisinde meydana geldi. Yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan Fırat P.'nin kullandığı 34 BBM 417 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak boş araziye devrildi. Kazada sürücü Fırat P., oğlu Ali Kemal P. (5) ve babası Kemal P. (70) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ali Kemal P. ile Kemal P., ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Köpeğe Çarpmamak İçin Manevra Yapan Sürücü Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika

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