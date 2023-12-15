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Köpeğine yapılan doğum günü partisindeki mamalar sokak hayvanlarına dağıtıldı - Son Dakika
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Köpeğine yapılan doğum günü partisindeki mamalar sokak hayvanlarına dağıtıldı

Düzce'de bir köpeğin doğum günü partisinde hediye olarak gelen mamalar, sahibi tarafından sokak hayvanlarına dağıtıldı. Sahibi, köpeğiyle birlikte Millet Bahçesi'ne giderek mamaları tabaklara koyarak sokak köpeklerini besledi. Gelecek yıl daha büyük bir organizasyon düşündüklerini belirten sahip, hayvanlarla ilgili güzel haberlerin insanlara farkındalık sağladığını söyledi.

Köpeğine yapılan doğum günü partisindeki mamalar sokak hayvanlarına dağıtıldı
15.12.2023 - 00:22,  Güncelleme: 00:23
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Köpeğine yaptığı doğum gününde hediye gelen mamaları sokak hayvanlarına dağıttı

DÜZCE - Düzce'de 6. yaş günü partiyle kutlanan köpeğin doğum gününde hediye gelen mamalar, sahibi tarafından sokak hayvanlarına dağıtıldı.

Düzce'de geçtiğimiz günlerde Sibel Kabasakal, king charles cinsi Gofret isimli köpeğinin 6. yaş gününü partiyle kutlamıştı. Pasta kesilen ve davetlilerin alkışları eşliğinde yeni yaşına giren Gofret'e hediye gelen mamalar, sahibi Kabasakal tarafından sokak köpeklerine dağıtıldı. Millet Bahçesi'ne köpeği Gofret ile giden Kabasakal, hediye mamaları tabaklara koyarak sokak köpeklerini besledi.

Seneye çok daha büyük bir doğum günü organizasyonu yapmayı planladığını anlatan Sibel Kabasakal, "Gofretin doğum gününü kutlamıştık ve bu kutlamaya yoğun katılım oldu. Katılımcıların hepsi de hediye olarak mama getirdiler. Bizde o mamaları Gofret ile birlikte sokak hayvanlarına dağıtmaya karar verdik. Hem geziyoruz hem sokak hayvanlarına mamaları dağıtıyoruz. Hem elimizdeki mamalar çıkmış oluyor. Bir farkındalık sağlamak istedim. Çünkü hayvanlarla ilgili çokça üzücü haberler izliyoruz. Birazda güzel haberlerle insanların karşısına çıkmak istedik. Sonuçta bir birey onlarda. Doğum günü de sadece insanlara ait bir şey değil. Benim ailemin bir bireyi olarak gördüğüm için bunu sadece hayvanseverler ve evinde hayvan besleyenler anlayabilir. O doğum gününden sonra kötü eleştiriler aldık ama çokta takılmadık. Bizi anlayanlar anladı. Sanatçılardan destek mesajları aldık. Yolda gezemez hale geldik. Herkes fotoğraf çektiriyor, gofret ile oynamak istiyorlar. Biraz popüler oldu bu arada. Seneye bütün arkadaşlarımızın ve sokak hayvanlarının da dahil olacağı daha büyük bir organizasyon düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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Düzce, Hayvanlar, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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