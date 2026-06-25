Köpek Çuvaldan Kurtarıldı - Son Dakika
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Köpek Çuvaldan Kurtarıldı

Köpek Çuvaldan Kurtarıldı
25.06.2026 02:46
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Samandağ'da bir hayvansever, çuvala konulan sokak köpeğini kurtardı. O anlar kaydedildi.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından çuvala konulup, bölgeden götürülmek istenen sokak köpeği, hayvansever bir kadının müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Samandağ ilçesinde meydana geldi. Evinin çevresinde dolaşan köpekten rahatsız olduğu öne sürülen bir kişi, hayvanı çuvala koyup bölgeden götürmek istedi. Bu sırada sokakta köpeğin çuvala konulduğunu gören hayvansever bir kadın, duruma müdahale etti. Kadının sert tepki göstermesi üzerine paniğe kapılan kişi, içinde köpeğin bulunduğu çuvalı yere fırlatarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Hayvansever kadın tarafından çuvaldan çıkarılan köpek, doğal yaşam alanına salındı.

Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alınıp, sanal medya platformlarında paylaşıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Köpek Çuvaldan Kurtarıldı - Son Dakika

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