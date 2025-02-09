Köpek Irkları Kayıt Altına Alındı

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Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu ile Doggy Town Akademi iş birliğindeki etkinlikte yaklaşık 200 köpek ırk standartlarına göre kayıt altına alındı.

Dogyy Town Köpek Eğitim Akademisi'nde gün boyu süren etkinlikte, Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu hakemlerince, köpeklerin uluslararası ırk standartlarına uygun olup olmadığı değerlendirildi.

Federasyon Hakemi Hüseyin Adnan Üke AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikle kayıtsız köpekleri kayıt altına almayı ve üretilebilirliklerini kontrol etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Her ırkın kendine özgü standardı olduğunu ve değerlendirmeleri ırkların standardına göre yaptıklarını vurgulayan Üke, şunları kaydetti:

"Bu standartlarda, köpeklerin üretilebilirikleri ve ne gibi durumlarda üretilmemesi gerektiğiyle ilgili bilgiler yer alıyor. Kafa yapıları ve vücut ölçüleri detaylı şekilde anlatılıyor. Biz de o standarda göre değerlendirme yapıyoruz. Sonra üretilebilirlik onayını veriyoruz."