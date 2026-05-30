Köpek İtfaiye Eri'nin Elini Isırdı, Kurtarıldı

30.05.2026 01:03
Muş'ta çaya düşen köpek, itfaiye eri tarafından kurtarıldı ama elini ısırdı. Yaralı itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

MUŞ'ta Çar Çayı'na düşüp, mahsur kalan köpek, kendisini kurtarmak isteyen itfaiye erinin elini ısırdı. İtfaiye eri, elini ısırmasına rağmen köpeği kurtararak, mesai arkadaşlarına teslim etti.

Bir köpeğin Yeni Mahalle'de bulunan Çar Çayı'na düştüğü ve akıntıya kapılarak mahsur kaldığı ihbarını alan itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Bir itfaiye eri, merdivenle mahsur kalan köpeğin yanına ulaştı. Kurtarma çalışması sırasında korkan köpek, kendisini tutan itfaiye erinin elini ısırdı. İtfaiye eri, yaralanmasına rağmen kurtarmaktan vazgeçmediği köpeği yukarıda bekleyen mesai arkadaşlarına uzattı. Yaralanan itfaiye erinin Muş Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Haber: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Muş, Son Dakika

