Köpek Su Kuyusundan Kurtarıldı

Bolu'da su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Mudurnu yolu Doğancı köyü mevkisinde su kuyusuna köpek düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 2 metre derinliğindeki su kuyusuna merdiven yardımıyla inerek köpeği kurtardı.
Sağlık durumu iyi olan köpek, daha sonra Doğancı köyüne bırakıldı.
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