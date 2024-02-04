Köpeklerin Ömrü ve Fiziksel Özellikleri Arasında Bağlantı Tespit Edildi

İngiltere'de yarım milyondan fazla köpeğe ait verinin incelendiği araştırmada, en popüler evcil hayvan türlerinden köpeklerin ortalama ömürleri ile burun uzunluğu, vücut boyutları ve cinsiyeti arasında bağlantı olduğu tespit edildi.
CNN'in haberine göre, İngiliz araştırmacılar, köpeklerin ortalama yaşam süresini hesaplamak için ülkedeki 584 bin 734 köpeğe ati soy bilgisi, safkanlık, vücut boyutları, cinsiyet ve kafatası endekslerindeki verileri inceledi.
Veri setindeki 155 köpek cinsine ek olarak karma türleri de ele alan araştırmacılar, genel düşüncenin aksine karma türlerin daha sağlıklı olmadığını ve safkanların ortalama ömrünün daha uzun olduğunu belirledi.
Araştırma sonuçları, uzun burunluların düz suratlı köpeklerden, dişilerin erkeklerden, orta ve küçük boyutlu köpeklerin de büyüklerden daha uzun yaşadığını gösterdi.
En popüler uzun burunlulardan labrador retriever ve border collie türlerinin ortalama ömrünün 13 yılın üzerinde olduğunu belirten araştırmacılar, en uzun yaşayan köpek türleri arasında 14 yıl ile Shiba Inu, papillion ve İtalyan tazılarını sıraladı.
Araştırma yazarları ayrıca, İngiliz ve Fransız bulldogları ile mastiff gibi kısa burunluların 9 yıl civarı yaşadığını belirterek, basık suratlılar arasında Tibet kökenli Lhasa Apso türünün 14 yıllık ortalama ömürle göze çarptığını vurguladı.
Araştırmanın sonuçları, "Scientific Reports" dergisinde yayımlandı.
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