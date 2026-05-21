Köprübaşı Barajı\'nda Su Tahliyesi Başladı

BOLU'nun Mengen ilçesinde bulunan Köprübajı Barajı'nda doluluk oranının yüzde 100'e ulaşması nedeniyle su tahliyesine başlandı. Mengen Kaymakamlığı, vatandaşları dere yatakları yakınında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Mengen ilçesinde bulunan Köprübaşı Barajı'ndaki su seviyesi son günlerde etkili olan yağmur yağışının ardından tamamen doldu. Barajdaki yüzde 100 doluluk oranının ardından DSİ yetkililerinin planlaması doğrultusunda su tahliyesine başlandı.

Mengen Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "DSİ yetkililerince yapılan planlama doğrultusunda, Köprübaşı Barajı'nda su seviyesinin güvenli işletme sınırlarında tutulabilmesi amacıyla kontrollü su tahliyesi çalışmalarına devam edilmektedir. Daha önce saniyede 40-45 metreküp debide kontrollü su bırakımı gerçekleştirilen barajda, bugün de dolu savaktan saniyede 25 mekreküp saniye debide su kontrollü olarak bırakılacaktır." denildi.

Yapılan tahliyenin tamamen kontrollü şekilde sürdürüldüğü ifade edilirken, vatandaşların dere yatakları ve su kenarlarında dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.