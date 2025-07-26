Köprübaşı'nda Tarım Yangını Ormana Sıçradı

MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde zirai tarım alanında çıkan yangın, ormana sıçradı. Ekipler alevlere müdahale ederken, bölgedeki 11 kişi güvenli alana tahliye edildi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Köprübaşı ilçesindeki zirai tarım alanında çıktı. Büyüyen alevler ormana da sıçrarken, ihbarla bölgeye 4 arazöz, 2 itfaiye ekibi, 17 taral ve su tankeri ile 7 iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ederken, Karacaibrahim Küme Evlerinde yaşayan 11 kişi tedbir amaçlı güvenli alana tahliye edildi.