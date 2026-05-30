Köprüde Motosiklet-İETT Tartışması

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında seyreden motosiklet sürücüsü, trafikte tartıştığı İETT otobüsü şoförüne elindeki cismi fırlattı. Otobüsün camı kırılırken, yolcuların yaşadığı panik anları cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü ile İETT otobüsü şoförü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü, elindeki cismi otobüse fırlattı. Otobüsün camı kırılırken, motosiklet sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaştı. Otobüste bulunan yolcuların yaşadığı panik anları cep telefonu ile kaydedildi.