Köprüdeki Adam 2.5 Saatlik İkna Sonrası Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Köprüdeki Adam 2.5 Saatlik İkna Sonrası Kurtarıldı

18.05.2026 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erenler'de köprüye çıkan Ahmet Ö., ekiplerin 2.5 saatlik ikna çabasıyla kurtarıldı.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde köprüye çıkan Ahmet Ö.'yü (39), yaklaşık 2,5 saat süren ikna çalışmaları sonunda ekipler müdahale edip kurtardı. O anlar, kameraya yansıdı.

Olay, saat 12.30 sıralarında, D-100 kara yolunun Erenler geçişindeki Sakarya Köprüsü'nde meydana geldi. Köprü korkuluklarına çıkan Ahmet Ö.'yü gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler ile ailesi ve arkadaşları, yaklaşık 2,5 saat boyunca Ahmet Ö.'yü köprüden inmesi için iknaya çalıştı. Bu sırada çevrede güvenlik önlemi alındı, trafik akışı ise kontrollü şekilde sağlandı. İkna çabaları sonuç vermezken, nehre doğru dönen Ahmet Ö.'nün dalgınlığından faydalanan bir jandarma personeli, korkuluk demirlerinin arasından müdahalede bulundu. Aynı anda AFAD ve itfaiye ekipleri de jandarmaya destek verip Ahmet Ö.'yü tuttu. Ortak çalışma sonucu korkuluklardan güvenli alana alınan Ahmet Ö., sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ahmet Ö.'nün kurtarıldığı anlar, kameraya yansıdı.

Haber: Serhat YILMAZ/SAKARYA,

Kaynak: DHA

Kurtarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köprüdeki Adam 2.5 Saatlik İkna Sonrası Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in İran’a saldırılar için Irak’ta “ikinci gizli karakol kurduğu“ iddiası İsrail'in İran'a saldırılar için Irak'ta "ikinci gizli karakol kurduğu" iddiası
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak
Süper Lig’e veda eden son takım Antalyaspor oldu. Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
Yozgat’ta trafikte tartıştığı sürücüyü takip ederek tehditte bulunan kişiye 180 bin lira ceza Yozgat'ta trafikte tartıştığı sürücüyü takip ederek tehditte bulunan kişiye 180 bin lira ceza
Eyüpspor, Fenerbahçe’ye son dakikalarda attığı golle ligde kaldı Eyüpspor, Fenerbahçe'ye son dakikalarda attığı golle ligde kaldı
Tahran’ın göbeğinde verilmeye başlanan silah eğitimine en çok kadınlar ilgi gösterdi Tahran’ın göbeğinde verilmeye başlanan silah eğitimine en çok kadınlar ilgi gösterdi

19:27
“İYİ Parti’den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti’ye katılacak“ iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor
"İYİ Parti'den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti'ye katılacak" iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor
18:53
Mersin’de 4 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
Mersin'de 4 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
18:36
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
17:52
Mersin’de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
17:47
Süper Lig’den düşen takımdan TFF’ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
Süper Lig'den düşen takımdan TFF'ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
17:33
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 19:55:06. #7.13#
SON DAKİKA: Köprüdeki Adam 2.5 Saatlik İkna Sonrası Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.