Kumyangjang-Ni Muharebesi'nin 75. Yıl Dönümü Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kumyangjang-Ni Muharebesi'nin 75. Yıl Dönümü Töreni

25.01.2026 13:41  Güncelleme: 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kore Savaşı'nda kazanılan Kumyangjang-Ni Muharebesi zaferinin 75'inci yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen törende Türk askerlerinin fedakarlıkları anıldı. Kore Cumhuriyeti yetkilileri Türk askerine minnettar olduklarını vurguladı.

(ANKARA) - Türk askerinin Kore Savaşı'na katılarak Kumyangjang-Ni Muharebesi'nde kazandığı zaferin 75'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Yonghyun Nam, "Bugün güçlü ve özgür bir Kore Cumhuriyeti varsa, bu sizin fedakarlığınız sayesindedir; sizler Kore halkı için yalnızca bir müttefik değil, kan kardeşisiniz" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Kore Savaşı sırasında Kumyangjang-Ni'de kazandığı zaferin 75'inci yıl dönümü, Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Törene Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Yonghyun Nam, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, gaziler, Koreli yetkililer ile askeri erkan katıldı. Törende ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu. Askeri bandonun İstiklal Marşı ve Kore Marşı'nı çalmasının ardından anıta çelenk konuldu.

"Kore halkına mutluluk, barış ve refah diliyoruz"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, törende yaptığı konuşmada, "Sayın maslahatgüzar, Kore Savaşı'nda ülkeniz çok acı ve ızdırap çekti. Yüz binlerce Koreli hayatını kaybetti. Bu acı geçmişe rağmen asil ve vefakar Kore halkı savaşın olumsuzluklarını kısa sürede gidererek ekonomik yönden dünyanın en gelişmiş ülkeler arasına girmeyi başarmıştır. Kore halkına mutluluk, barış ve refah diliyoruz. Kore Savaşı'nda hayatlarını kaybeden Koreli asker ve sivilleri tazimle anıyor. Acınızı paylaşıyoruz" dedi.

"Sizler Kore halkı için yalnızca bir müttefik değil, kan kardeşisiniz"

Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Yonghyun Nam ise şöyle konuştu:

"Bugün burada Kore Cumhuriyeti'nin temsilcisi olarak bulunmak benim için büyük bir onurdur. Kumyangjang-Ni Muharebesi'nin 75. yıl dönümünü anmak üzere bir araya geldik. Bu soğuk havaya rağmen, böylesine anlamlı ve tarihi bir mirası onurlandırmak üzere bizlerle birlikte olduğunuz için şükranlarımı sunuyorum.

75 yıl önce Türk Tugayı, Kumyangjang-Ni'de eşsiz bir cesaret sergilemiş; savaşın seyrini değiştiren bu büyük zaferle Seul'ün kurtuluşunun yolunu açmıştır. Bugün güçlü ve özgür bir Kore Cumhuriyeti varsa, bu sizin fedakarlığınız sayesindedir; sizler Kore halkı için yalnızca bir müttefik değil, kan kardeşisiniz. Bugün, özgürlüğümüz için her şeyini feda eden kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. Hep birlikte barış yolunda yürümeye devam edelim."

İki ülke temsilcilerinin konuşmalarının ardından törene katılanlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: ANKA

Ankara, Güncel, Kore, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumyangjang-Ni Muharebesi'nin 75. Yıl Dönümü Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı
Bakan Göktaş’ı isyan ettiren “Seçmece çocuk“ talebi: Bu bir sipariş değil Bakan Göktaş'ı isyan ettiren "Seçmece çocuk" talebi: Bu bir sipariş değil

16:39
Galatasaray’dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı
Galatasaray'dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı
15:26
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
15:24
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
14:54
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
14:39
Şişli’de Durdona Khokimova’nın cesedini bulan hurdacı konuştu
Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu
14:21
Kan donduran iddia: İran’da iki gün içinde 36 bin 500’den fazla kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 17:45:16. #7.11#
SON DAKİKA: Kumyangjang-Ni Muharebesi'nin 75. Yıl Dönümü Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.