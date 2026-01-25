Kumyangjang-Ni Muharebesi'nin 75. Yıl Dönümü Töreni

(ANKARA) - Türk askerinin Kore Savaşı'na katılarak Kumyangjang-Ni Muharebesi'nde kazandığı zaferin 75'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Yonghyun Nam, "Bugün güçlü ve özgür bir Kore Cumhuriyeti varsa, bu sizin fedakarlığınız sayesindedir; sizler Kore halkı için yalnızca bir müttefik değil, kan kardeşisiniz" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Kore Savaşı sırasında Kumyangjang-Ni'de kazandığı zaferin 75'inci yıl dönümü, Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Törene Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Yonghyun Nam, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, gaziler, Koreli yetkililer ile askeri erkan katıldı. Törende ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu. Askeri bandonun İstiklal Marşı ve Kore Marşı'nı çalmasının ardından anıta çelenk konuldu.

"Kore halkına mutluluk, barış ve refah diliyoruz"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, törende yaptığı konuşmada, "Sayın maslahatgüzar, Kore Savaşı'nda ülkeniz çok acı ve ızdırap çekti. Yüz binlerce Koreli hayatını kaybetti. Bu acı geçmişe rağmen asil ve vefakar Kore halkı savaşın olumsuzluklarını kısa sürede gidererek ekonomik yönden dünyanın en gelişmiş ülkeler arasına girmeyi başarmıştır. Kore halkına mutluluk, barış ve refah diliyoruz. Kore Savaşı'nda hayatlarını kaybeden Koreli asker ve sivilleri tazimle anıyor. Acınızı paylaşıyoruz" dedi.

"Sizler Kore halkı için yalnızca bir müttefik değil, kan kardeşisiniz"

Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Yonghyun Nam ise şöyle konuştu:

"Bugün burada Kore Cumhuriyeti'nin temsilcisi olarak bulunmak benim için büyük bir onurdur. Kumyangjang-Ni Muharebesi'nin 75. yıl dönümünü anmak üzere bir araya geldik. Bu soğuk havaya rağmen, böylesine anlamlı ve tarihi bir mirası onurlandırmak üzere bizlerle birlikte olduğunuz için şükranlarımı sunuyorum.

75 yıl önce Türk Tugayı, Kumyangjang-Ni'de eşsiz bir cesaret sergilemiş; savaşın seyrini değiştiren bu büyük zaferle Seul'ün kurtuluşunun yolunu açmıştır. Bugün güçlü ve özgür bir Kore Cumhuriyeti varsa, bu sizin fedakarlığınız sayesindedir; sizler Kore halkı için yalnızca bir müttefik değil, kan kardeşisiniz. Bugün, özgürlüğümüz için her şeyini feda eden kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. Hep birlikte barış yolunda yürümeye devam edelim."

İki ülke temsilcilerinin konuşmalarının ardından törene katılanlar hatıra fotoğrafı çektirdi.