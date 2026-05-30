Kore ve Japonya'dan Ortak Tatbikat

Güney Kore ve Japonya'nın, 9 yıl aranın ardından 7 Haziran'da denizde arama kurtarma tatbikatları gerçekleştireceği bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro ile Singapur'da düzenlenen "Shangri-La Diyaloğu" forumu kapsamında bir araya geldi.

Savunma Bakanı Ahn, Japon mevkidaşıyla görüşmesinde, tatbikatların 7 Haziran'da gerçekleştirileceğini belirterek, bunun 9 yıl aradan sonra yeniden başlatılmasının son derece sembolik bir anlam taşıdığını kaydetti.

Güney Kore Donanması da tatbikatların Jeju Adası'nın güneydoğusunda uluslararası sularda düzenleneceğini açıkladı.

İki ülke arasındaki arama kurtarma tatbikatları, 1999'da başlamış ve 2017'ye kadar iki yılda bir düzenlenmişti.

Bu faaliyetler, her iki ülkenin savaş gemilerinin Kore Yarımadası yakınlarındaki deniz kazalarına acil durum prosedürlerini uygulayarak müdahale ettiği ortak bir tatbikat olarak biliniyor.