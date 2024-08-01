Korean Air, türbülanslar nedeniyle hazır noodle servisini durduruyor

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Korean Air, son zamanlarda artan türbülanslar sebebiyle yolculara hazır noodle (erişte) servis etmeyi bırakma kararı aldığını duyurdu.

The Korea Times'ın haberine göre, bir Korean Air yetkilisi, iklim krizi nedeniyle son zamanlarda türbülans sayısında artış yaşandığını belirtti.

Türbülanslar yüzünden yolcular noodle yerken veya kabin ekibi yemeği sunarken kazalar yaşandığını kaydeden yetkili, 15 Ağustos'tan itibaren uzun mesafeli uçuşlarda hazır noodle servis edilmeyeceğini açıkladı.

Yetkili, hava yolu şirketinin müşterilerine kızartılmış sosis, pizza veya sandviç gibi mikrodalgada pişirilebilen "daha güvenli" alternatifler sunma kararı alındığı bilgisini paylaştı.

Yalnızca ekonomi yolcularının değişiklikten etkileneceğini belirten yetkili, ekonomi sınıfı koltukların, daha geniş business class koltuklarının aksine, daha fazla dökülme ve yaralanma riskine yol açtığını ifade etti.