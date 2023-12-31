Körfez\'de zincirleme kaza: 7 kişi yaralandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, D-100 yolunda iki hafif ticari araç ve 1 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada, takla atan hafif ticari araçtaki aynı aileden 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında D-100 karayolunun Körfez ilçesi Şirinyalı mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden O.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç ile Y.K. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Bu sırada arkadan gelen E.K. yönetimindeki 41 BR 108 plakalı TIR da kazaya karıştı. Kazada takla atan O.K. yönetimindeki hafif ticari araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Aynı aileden 1'i çocuk 7 yaralı sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Körfez Devlet Hastanesi ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken, araçların kaldırılması ve çevreye dağılan parçaların temizlenmesi sonrasında trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)